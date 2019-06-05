Нет еще никаких договоренностей": Хацкевич просит болельщиков "Динамо" подождать
До конца недели вопрос с главным тренером столичного клуба должен быть решен
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о процессе переговоров с президентом клуба Игорем Суркисом о продлении соглашения. Напомним, контракт Хацкевича с "Динамо" истек 1 июня. Ранее в СМИ появилась информация, что Хацкевич останется в "Динамо", а слухи относительно Михайличенко и Калитвинцева не подтвердились.
"Пока ничего утвердительного сказать не могу. Мы находимся с Игорем Михайловичем в состоянии переговорного процесса. Постараемся закрыть этот вопрос до конца текущей неделе. Возможно, даже завтра", – признался Хацкевич.
Также белорусский специалист прокомментировал слухи якобы он может быть уволен, если не выведет "Динамо" в Лигу чемпионов.
"Не верьте ничему, что сейчас пишется в СМИ. В том числе, и тому, что есть якобы договоренность, в рамках которой я обязан либо вывести "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов, либо автоматически подать в отставку. Ни о чем таком речи не было. Сейчас вообще нет еще никаких договоренностей. Наши переговоры продолжаются", – заключил тренер.
Как мы сообщали ранее, над своей дальнейшей судьбой Александра Хацкевич раздумывает в компании Артема Милевского. Уроженцы Белоруси повстречались на берегу Черного моря в Батуми.
Напомним, "Динамо" завершило чемпионат Украины на втором месте, обыграв в заключительной игре сезона "Александрию":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Нет еще никаких договоренностей": Хацкевич просит болельщиков "Динамо" подождать". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России освободилась тренерская должность, на которую "сватают" Хацкевича
Казанский "Рубин", обыгрывавший "Барселону", распрощался со своим многолетним наставником Курбаном Бердыевым
"Хацкевич останется тренером "Динамо": детальный инсайд из лагеря киевской команды
В столичном клубе отказались от вариантов с Михайличенко и Калитвинцевым. А Вернидуба даже не рассматривали
Переговорам с Суркисом Хацкевич предпочел встречу с Милевским
Белорусский тренер, у которого истек контракт с "Динамо", набирается сил в компании экс-звезды киевлян
Официально: Абдул Кадири Мохаммед стал игроком "Динамо"
Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1