Нет еще никаких договоренностей": Хацкевич просит болельщиков "Динамо" подождать

До конца недели вопрос с главным тренером столичного клуба должен быть решен

Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о процессе переговоров с президентом клуба Игорем Суркисом о продлении соглашения. Напомним, контракт Хацкевича с "Динамо" истек 1 июня. Ранее в СМИ появилась информация, что Хацкевич останется в "Динамо", а слухи относительно Михайличенко и Калитвинцева не подтвердились.

"Пока ничего утвердительного сказать не могу. Мы находимся с Игорем Михайловичем в состоянии переговорного процесса. Постараемся закрыть этот вопрос до конца текущей неделе. Возможно, даже завтра", – признался Хацкевич.

Также белорусский специалист прокомментировал слухи якобы он может быть уволен, если не выведет "Динамо" в Лигу чемпионов.

"Не верьте ничему, что сейчас пишется в СМИ. В том числе, и тому, что есть якобы договоренность, в рамках которой я обязан либо вывести "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов, либо автоматически подать в отставку. Ни о чем таком речи не было. Сейчас вообще нет еще никаких договоренностей. Наши переговоры продолжаются", – заключил тренер.

Как мы сообщали ранее, над своей дальнейшей судьбой Александра Хацкевич раздумывает в компании Артема Милевского. Уроженцы Белоруси повстречались на берегу Черного моря в Батуми.

Напомним, "Динамо" завершило чемпионат Украины на втором месте, обыграв в заключительной игре сезона "Александрию":

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