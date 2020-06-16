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Неужели Роналду вернется в Англию? Российский олигарх собрал деньги на звезду Португалии

16 июня, 20:10

Елена Павлова Елена Павлова

Роман Абрамович готов предложить более 100 миллионов евро

Звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в чемпионат Англии. Такую интригующую информацию представила испанская Marca. Ранее мы рассказывали, что Роналду с каменным прессом показал, как получает витамин B.

Как утверждает источник, в услугах 35-летнего португальского футболиста заинтересован лондонский "Челси". Сообщается, что босс "синих" Роман Абрамович готов предложить 120 миллионов евро за Роналду. Напомним, португалец уже выступал в английской Премьер-лиге с 2003 по 2009 год. Защищая цвета "Манчестер Юнайтед", Криштиану трижды становился чемпионов АПЛ и выигрывал Лигу чемпионов.

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Португалец перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера нападающего составила 117 миллионов евро. Контракт чемпиона Европы 2016 года с туринским клубом рассчитан до лета 2022-го. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.

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Мы также сообщали, что самая горячая болельщица "Ювентуса" – бывшая тайная любовница Криштиану Роналду.

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Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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чемпионат Англии чемпионат Италии Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус Турин Челси Лондон

Источник: Marca

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