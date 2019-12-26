"Роналду мне писал, а я не повелась": российская модель хвастается, что отшила Криштиану

Российская красавица общается с Хэмилтоном и Неймаром, а вот с португальцем разговаривать не захотела

Вики Одинцова / Фото: Instagram

Популярная российская Instagram-модель Вики Одинцова рассказала, что отвергла ухаживания нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Девушка призналась, что португальский футболист писал ей в соцсетях, но она проигнорировала его попытки завести разговор. Зато красотка с удовольствием общается с чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и звездой "Пари-Сен-Жермен" Неймаром. Недавно сам Неймар явился на благотворительный ужин с российской моделью-убийцей.

"Роналду ставил мне лайки и даже писал в директ несколько лет назад – "привет, как дела". Я удалила сообщение и не ответила. Мне кажется, он всем одинаковые сообщения рассылает, а там кто откликнется – ок, давай замутим. Но мне это неинтересно. Сотне девчонок он закинул удочку – кто-то да поведется. Конечно, на него все ведутся, а я не повелась", – хвастается девушка.

Красотка заявила, что знает других девчонок, которым писал Роналду. Она предположила, что таким образом Криштиану зарабатывал себе репутацию.

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Вики призналась, что главной знаменитостью в ее записной книжке является Льюис Хэмилтон.

"Последний раз он писал мне 15 ноября, поздравлял с днем рождения. Мы дружим, просто переписываемся и созваниваемся иногда. Он во френдзоне, да. Я периодически езжу на его гонки – последний раз была в Сочи. Мы три года уже дружим. Когда мы с ним познакомились, я почти не говорила по-английски, только понимала", – заявила модель.

Также она рассказала, что переписывается в Instagram с Неймаром. "Он лучший друг Хэмилтона. Понимаю, что он адекватный человек", – добавила девушка.

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