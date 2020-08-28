Неймар попросил шейхов купить Месси в "ПСЖ"

Бразильский футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар попросил владельцев французского клуба приобрести у "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщил журналист Sky Sports News Брайан Свенсон на своей странице в Twitter.

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По информации источника, шейхи пока не делали предложение каталонскому клубу о покупке аргентинца. За трансфер Месси "ПСЖ" придется выложить не менее 150 миллионов евро. Хотя ранее в СМИ появились слухи, что "Барселона" отпустит Месси только за баснословные 700 миллионов.

В то же время раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити". Аргентинского кудесника ждут три года с космической зарплатой в Англии и последующий отъезд в Нью-Йорк.

Тем не менее, есть вариант, что Месси останется в "Барселоне", если уйдет президент. Аргентинский форвард может пересмотреть свое решение покинуть "Барсу", если в отставку подаст босс клуба.

Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. При этом Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года.

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