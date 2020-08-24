"Барселона" отпустит Месси только за баснословные 700 миллионов

А на связь с нападающим уже выходили "Интер" и "ПСЖ"

"Барселона" не собирается отпускать своего капитана аргентинца Лионеля Месси, который после неудач каталонцев в этом сезоне раздумывает над уходом из клуба. Напомним, что "блаугранас" остались вообще без титулов. Буквально на днях сам Месси сказал новому тренеру испанского клуба, что уходит.

Реклама

Как сообщает Mundo Deportivo, если нападающий подаст запрос на трансфер, его будут готовы отпустить в клуб, который выплатит отступные в размере 700 млн евро! Помимо чисто игровых причин причин желание сохранить Месси связано и с коммерцией. К аргентинскому форварду привязано большое количество рекламных контрактов, которые президент каталонцев Жозеп Бартомеу не хочет потерять.

Читайте также: Месси прервал отпуск ради разговора с новым наставником "Барселоны" о своем будущем

Тем не менее, по информации испанских СМИ, финалист Лиги Европы итальянский "Интер" и финалист Лиги чемпионов французский "ПСЖ" уже связались с Лионелем и прощупывали почву для переговоров. А тренер "Интера" рассказал свою версию о переходе Месси.

Реклама Лионель Месси / Фото: Reuters

Также отец Месси уже приобрел недвижимость в Милане. В квартиру можно въехать жить уже в августе.

Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. При этом Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года. Но ранее мы сообщали, что Месси на закате карьеры хочет сбежать из "Барселоны" к Зинченко.

Смотрите, как Месси играл против "Баварии" в Лиге чемпионов

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама