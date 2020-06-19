Неймар проиграл суд "Барселоне" и должен вернуть более шести миллионов

Бразилец требовал от бывшего клуба 43 миллиона, а в итоге сам "попал" на крупную сумму

Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар проиграл суд своему бывшему клубу испанской "Барселоне" по делу о бонусе за продление контакта в 2016 году. Футболист требовал от каталонцев 43,6 миллиона евро, но суд встал на сторону "Барселоны" и теперь уже сам бразилец вынужден будет вернуть испанскому гранду 6,7 млн евро. Напомним, сегодня на нашем сайте пройдет онлайн "Севилья" – "Барселона".

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В 2016 году Неймар продлил контракт с "Барселоной". Согласно договору, за это ему положен был бонус в размере 43,6 млн евро. Тем не менее, летом 2017-го бразилец неожиданно перешел в "ПСЖ", который выплатил за него прописанную в контракте сумму отступных в размере 222 миллиона евро. Неймар считал, что каталонцы должны выплатить ему бонус, несмотря на то, что он уже не являлся их игроком.

Ранее мы писали, что на дне рождения Неймара жены боялись отпускать мужей даже в туалет. Клуб, где праздновали день рождения Неймара, был поделен на части для замужних и холостяков.

Ранее мы писали, что молодого любовника матери Неймара увезли в больницу с 12 порезами после криков на крыше их дома. Пара уверяет, что произошел несчастный случай. Соседи же утверждают, что вызову скорой предшествовала громкая ссора.

Как забивал Неймар в текущем сезоне:

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