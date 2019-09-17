Неймару скостили срок: футболист может выйти на поле 22 октября

Неймару уменьшили дисквалификацию / Фото: AFP

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. Ранее мы писали, что Неймар забил космический гол за "ПСЖ".

Бразильский футболист был отстранен на три еврокубковых матча за критику в адрес судей, обслуживавших ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" (1:3). Примечательно, что сам игрок участие в той встрече не принимал из-за травмы, но после неуважительно высказался о работе арбитров в Instagram.

Летом "ПСЖ" обжаловал дисквалификацию в УЕФА, однако она была отклонена. После этого парижский клуб и бразилец подали апелляцию в CAS.

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17 сентября спортивный арбитражный суд частично удовлетворил запрос "ПСЖ" и игрока, сократив дисквалификацию Неймара до двух еврокубковых матчей. Неймар пропустит матчи с "Реалом" (18 сентября) и "Галатасараем" (1 октября), но сможет помочь команде в игре 3-го тура группового этапа ЛЧ против "Брюгге" (22 октября).

Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – Килиана Мбаппе.

Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.

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