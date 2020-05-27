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Неземные амбиции: "Ювентус" хочет купить Бога, и даже известна цена

27 мая, 17:46

Елена Павлова Елена Павлова

Однако у итальянского гранда есть конкурент - "Наполи"

Лидер чемпионата Италии "Ювентус" включился в борьбу за полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога. Тренерский штаб туринской команды рассматривает Бога как замену бразильскому хавбеку Дугласу Косте, который в летнее трансферное окно, скорее всего, покинет "Старую синьору". Об этом сообщает Football Italia. Ранее стали известны результаты тестирования на коронавирус в "Ювентусе".

Однако туринский гранд не единственный претендент на 23-летнего футболиста сборной Кот-д'Ивуара. В услугах Бога заинтересован также "Наполи", который готов предложить за полузащитника 20-25 миллионов евро. Тогда как "Сассуоло" хочет получить за Жереми более 30 миллионов.

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Отметим, что с 2014-го по 2018 год Бога принадлежал лондонскому "Челси". Договор о продаже полузащитника в "Сассуоло" предусматривал опцию обратного трансфера за 8 миллионов евро, однако английский клуб не собирается возвращать ивуарийца.

Жереми Бога/Фото U.S. Sassuolo

Жереми Бога/Фото U.S. Sassuolo

В нынешнем сезоне Бога принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (21 раз выходил в стартовом составе "нероверди"), в которых записал на свой счет восемь голов.

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Мы также писали, чтозаразившиеся коронавирусом футболисты "Ювентуса" полностью здоровы.

Смотрите, как "Ювентус" переиграл "Интер" в чемпионате Италии

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Наполи Ювентус Турин полузащитники Сассуоло трансфер

Источник: Football Italia

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