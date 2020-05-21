Роналду напрягся: стали известны результаты тестирования на коронавирус в "Ювентусе"

В ближайшее время команда вернется к тренировкам в больших группах

Все игроки итальянского "Ювентуса" прошли тест на коронавирус, сообщает Corriere dello Sport. Напомним, что только несколько дней назад игроки "Старой синьоры" вернулись в расположение команды. Это касается и звездного нападающего Криштиану Роналду. Результаты всех тестов дали отрицательный результат. В ближайшее время команда вернется к тренировкам в больших группах.

Полузащитники Блез Матюиди и Сами Хедира, у которых в марте был выявлен коронавирус, также приняли участие в тренировках. Также на базу приедут форвард Гонсало Игуаин и полузащитник Адриен Рабьо, которые прилетели в Италию позже всех.

Кстати, ранее мы писали, что Джорджина отомстила Роналду и заплела ему косичку, сидя на шее у футболиста. Девушка использовала знаменитого футболиста в качестве модели. Джорджина ответила возлюбленному за недавнюю выходку, когда он залез на девушку сверху и отшлепал на глазах у детей.

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Кроме того, Роналду показал, что нужно делать, чтобы заиметь такие же "кубики" на животе, как у него. Криштиану продемонстрировал поклонникам свои любимые упражнения в тренировочном зале и пообещал: "У вас будет такой же пресс".

Смотрите, как "Ювентус" играл с главным конкурентом на золотые медали в Италии:

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