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Нежданчик! После грубого ляпа Зинченко назвали лучшим игроком "Манчестер Сити"

6 июля, 11:13

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский футболист, чья ошибка привела к пропущенному голу с центра поля, получил неожиданное признание

Вот это неожиданно! Украинец Александр Зинченко после голевого ляпа в матче с "Саутгемптоном", проигранном "Манчестер Сити" со счетом 0:1, признан лучшим футболистом "горожан" в этом поединке. Такого звания нашего легионера, по вине которого "Сити" пропустил мяч с центра поля, удостоил авторитетный аналитический ресурс InStat. Его данные приводит Команда №1.

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Рейтинг эффективности игры полузащитника сборной Украины Зинченко в матче "Саутгемптон" – "Манчестер Сити" (1:0) составил 351 балл – это самая высокая оценка Александра в текущем сезоне АПЛ. По ходу поединка со "святыми" украинец выполнил 152 технико-тактических действия с браком в 13%. Да, у него было семь потерь, но это не самый большой показатель среди игроков "Сити". Зинченко отдал 121 пас, а точность составила 87%. В его активе оказалось 5 острых и 12 фланговых передач. Кроме того, Александр выиграл 7 единоборств из 10, сделал 4 отбора и 3 перехвата, а по числу подборов (15) стал лучшим игроком поединка. Вот такой парадоксальный матч для нашего футболиста…

Напомним, что портал WhoScored поставил украинцу за матч с "Саутгемптоном" оценку 6,1, назвав его худшим игроком поединка.

Зинченко vs Адамс, "Саутгемптон" – "МанСити" (1:0)
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Зинченко vs Адамс, "Саутгемптон" – "МанСити" (1:0) / Фото: Reuters

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Ранее Зинченко попросил прощения за ужасный ляп в Англии. "Такие ошибки – недопустимы", – отметил футболист "Манчестер Сити", которого портал Transfermarkt называет самым дорогостоящим украинским игроком (24 млн евро).

Смотрите, как Зинченко забивает за сборную Украины

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футболист чемпионат Англии Манчестер Сити Саутгемптон Александр Зинченко

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