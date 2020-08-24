В постели с Левандовски: рекордсмен показал, с кем провел ночь после финала Лиги чемпионов

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский, который вчера в составе мюнхенского клуба стал победителем Лиги чемпионов, установил уникальный футбольный рекорд и показал, с кем провел ночь. Напомним, что в финале в Лиссабоне немецкая команда переиграла французский "ПСЖ".

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В итоге Левандовский стал первым футболистом в истории, который победил в трех турнирах за сезон и стал лучшим бомбардиром в каждом из них. Ранее мюнхенцы выиграли Бундеслигу и Кубок Германии. А 32-летний поляк во всех этих турнирах становился лучшим бомбардиром – сообщает Gracenote Live. В чемпионате Германии в его активе 34 гола, в Лиге чемпионов — 15, а в Кубке Германии — 6.

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Нападающий был так счастлив победить в Лиге чемпионов, что решил провести ночь с кубком. "Проснуться вот так", – подписал свой пост в Instagram Роберт.

INSTAGRAM

Напомним, что "Бавария" в шестой раз выиграла самый престижный клубный европейский турнир, победив во всех матчах сезона. Также во второй раз в истории мюнхенская команда оформила "требл".

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Роберт Левандовски / Фото: Reuters

Также мы сообщали, как фанаты "ПСЖ" и "Баварии" отреагировали на финал Лиги чемпионов. Французские болельщики выместили злость на соседние магазины и припаркованные автомобили.

А "Бавария" после финала прощается со своей бразильской звездой. У 28-летнего футболиста действующий контракт с каталонской "Барселоной", а в составе мюнхенцев он выступал на правах аренды.

Смотрите, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов

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