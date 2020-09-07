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Нидерланды – Италия: где и когда смотреть матч Лиги наций

7 сентября, 18:28

Олег Люлька Олег Люлька

Список трансляций поединка топовых сборных в Амстердаме - на ТВ и в интернете

Центральный матч понедельника, 7 сентября, в Лиге наций состоится в Амстердаме. На стадионе "Йохан Кройфф Арена" сборная Нидерландов, соперник Украины по финальной части Евро, принимает Италию. Начало поединка элитной группы А1 – в 21:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Нидерланды – Италия с видео голов и самых опасных моментов состоится на нашем сайте.

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Напомним, эта группа Лиги наций стартовала в пятницу двумя упорными матчами. Босния и Герцеговина во Флоренции прервала 11-матчевую победную серию сборной Италии. Эдин Джеко во втором тайме вывел гостей вперед, но Стефано Сенси при помощи рикошета быстро восстановил равновесие – 1:1. Нидерландцы же в Амстердаме справились с командой Польши – 1:0. Первый гол за сборную забил Стивен Бергвейн.

При этом в первом туре не обошлось без казуса. Тренер Италии оставил в запасе капитана, потому что не надел очки, когда смотрел состав. Эпический фейл Роберто Манчини привел к тому, что против Боснии и Герцеговины не сыграл Джорджо Кьеллини.

НИДЕРЛАНДЫ – ИТАЛИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

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Матч Нидерланды – Италия 7 сентября в прямом эфире, начиная с 21:45, покажет канал "Футбол 1". Также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен на следующий день на канале "Футбол 2" в 09:50 и канале "Футбол 1" в 16:35.

НИДЕРЛАНДЫ – ИТАЛИЯ: ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Временный наставник сборной Нидерландов Дуайт Лодевегес, сменивший на этом посту ушедшего в "Барселону" Рональда Кумана : "Мы довольно хорошо сыграли с Польшей. Это крепкая команда с классными игроками, но она приехала играть от обороны. Было трудно ее проходить. Будет очень интересно сыграть с Италией. Они в чем-то похожи на нас. У нас было несколько игроков под вопросом, но, вроде, все нормально. В принципе, все готовы выйти на поле. В том числе и счастливый молодой отец Дензел Думфрис. Рождение ребенка не мешает играть в футбол"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини : "Приехали в Нидерланды играть на победу, как мы всегда делаем. Рано или поздно наша победная серия должна была прерваться. Хорошо, что в поединке с Боснией и Герцеговиной она закончилась ничьей, а не поражением. Основную структуру состава мы сохраним, но замены будут. Футболисты не могут играть каждый третий день"

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Отметим, что ранее соперники провели 21 матч друг с другом – 3 победы Нидерландов, 9 ничьих и 9 выигрышей Италии. В последний раз команды встречались в товарищеском поединке в Турине в 2018-м, и тогда была зафиксирована ничья 1:1.

Смотрите обзоры матчей первого тура Лиги наций

Италия – Босния и Герцеговина (1:1)

Нидерланды – Польша (1:0)

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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где смотреть сборная Италии сборная Голландии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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