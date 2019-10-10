Нидерланды – Северная Ирландия: где смотреть битву за выход на Евро-2020

Стадион "Де Куйп" / Фото: Instagram

В четверг, 10-го октября, сборная Нидерландов примет национальную команду Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2020. Встреча состоится в Роттердаме на стадионе "Де Куйп". Обслуживать матч будет французская бригада арбитров во главе с Бастьеном Бенуа. Мы проведем онлайн матча Нидерланды – Северная Ирландия с яркими фото и видео голов.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Старт трансляции – в 21:45.

Нидерланды занимают третью строчку турнирной таблицы, отставая от сборных Германии и Северной Иралндии на два очка.

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А вот Северная Ирландия занимает вторую строчку. Команда Мартина О'Нила одержала четыре победы в пяти матчах.

Кстати, Степаненко назвал главную опасность для сборной Украины в игре с Литвой. Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко назвал главную опасность для сборной Украины в этом поединке.

Как мы писали ранее, в ожидании Роналду Шева рассказал о траблах Зинченко, а также о шансах на вызов Милевского и досрочном выходе на Евро-2020. Перед матчами с Литвой и Португалией главный тренер сборной не видит проблемы в том, что самый дорогой украинский футболист стал реже играть в "МанСити".

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