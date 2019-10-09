"Забыть Вильнюс": Степаненко назвал главную опасность для сборной Украины в игре с Литвой

Уже в ближайшую пятницу украинская команда может на 99 процентов гарантировать себе путевку на Евро-2020

Тарас Степаненко / Фото: Facebook

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Перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Литвой, который состоится 11 октября в Харькове, полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко назвал главную опасность для сборной Украины в этом поединке. По словам лидера "сине-желтых", игрокам нужно забыть, что не далее как месяц назад в Вильнюсе украинцы разгромили литовцев со счетом 3:0.

Обзор сентябрьского матча Литва – Украина (0:3)

"Основная задача – правильно подойти к игре с Литвой ментально, поскольку очень опасно бывает, когда смотришь на прошлые результаты. Нужно ту игру забыть, оставить в памяти хорошие моменты и перенести их на следующий матч. Только от нас зависит наше выступление и результат", – заявил в комментарии каналу "Футбол" Тарас Степаненко

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Как мы писали ранее, в ожидании Роналду Шева рассказал о траблах Зинченко, а также о шансах на вызов Милевского и досрочном выходе на Евро-2020. Перед матчами с Литвой и Португалией главный тренер сборной не видит проблемы в том, что самый дорогой украинский футболист стал реже играть в "МанСити".

Также сообщалось, что Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане": теперь все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить свой бывший клуб, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины.

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