Нигериец стал армянином: полузащитник по фамилии Удо поменял свой футбольный паспорт

Футболист из Африки отыграл пять лет в Армении, получив право защищать цвета этой страны на международной арене

Полузащитник армянского "Ширака" нигериец Соломон Име Удо будет выступать за сборную Армении по футболу. Об этом сообщает NEWS.am Sport. Ранее украинский волейболист получил гражданство России.

По информации армянских СМИ, представители Федерации футбола Армении уже провели переговоры с 24-летним футболистом Соломоном Име Удо, который выступает в Армении с мая 2015-го года (то есть – необходимые 5 лет). Таким образом, согласно правилам ФИФА, Удо имеет легальные основания сменить футбольное гражданство.

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Стоит отметить, что 24-летний Соломон Име Удо имеет опыт выступлений за бельгийский "Эйпен", откуда и перебрался в Армению. Портал Transfermmarkt оценивает этого полузащитника в 200 тысяч евро.

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Ранее мы писали, что "волк", выступавший за "Шахтер", выгрыз звание лучшего футболиста Армении. В борьбе за первое место римлянин Генрих Мхитарян обошел Саркиса Адамяна из "Хоффенхайма".

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