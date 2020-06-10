Никак не успокоятся: испанские фанаты снова оскорбили украинского футболиста Зозулю

Болельщики испанского клуба "Райо Вальекано" снова оскорбили украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю. Сегодня состоится доигровка скандального матча между командами, который был сорван после оскорбительных выкриков в адрес украинца.

Накануне матча, который проходит без зрителей из-за карантина, фанаты вывесили баннер, на котором надпись: "Зозуля был и остается чертовым нацистом".

Напомним, что 15 декабря матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" в Мадриде был сорван из-за гнусного поведения фанатов хозяев в отношении Зозули. В конце первого тайма левые ультрас "Райо" начали скандировать "Зозуля – гр*****й нацист" (Roman Zozulia puto nazi). Команды все же доиграли первый тайм, завершившийся со счетом 0:0, а на второй отказались выходить.

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По итогам инцидента "Райо Вальекано" наказали 18 000 евро штрафа и закрытием трибуны ультрас на два матча. Отметим, что конфликт между Зозулей и болельщиками "Райо Вальекано" начался не в декабре. Он тянется еще с 2017 года, когда украинский футболист должен был перейти в этот клуб на правах аренды из "Бетиса", но против трансфера выступили фанаты, обвинившие игрока в ультраправых и нацистских взглядах.

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