"No god, please no": реакция фанатов на "бомбическую" группу на Евро-2020

Болельщики отреагировали на результаты жеребьевки, которая прошла в Бухаресте

/ Фото: UEFA.com

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В субботу, 30 ноября, в румынском Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года. По итогам процедуры все команды из четырех корзин сформировали шесть групп по четыре участника. Также своего сопернику узнала и Украина.

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Но самым интересным выпал жребий для команд в группе F. Где оказались сразу три топовые сборные – Германия, Франция и Португалия.

Болельщики тут же полезли обсуждать этот результаты в соц сети. Многие были шокированы таким результатом, а кто-то сравнил это с Лигой чемпионов.

Открытие турнира пройдет 12 июня в Риме, а групповой этап завершится 24 июня. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды, а также четыре сборные, которые займут третьи места с лучшими показателями. Полуфинальные матчи и финал запланированы на "Уэмбли" в Лондоне.

Узнайте, что думает о попадании в одну группу с Украиной главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман.

Смотрите видеообзор одного из самых ярких матчей сборной Украины в отборе на Евро – против Португалии в Харькове.

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