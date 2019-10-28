От Алиева Милевского отдалила женщина. У парочки дело идет к свадьбе

Милевский и его любовь - Валерия / Фото: Instagram

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Экс-полузащитник "Динамо" Александр Алиев признался, что в последнее время стал реже общаться со своим давним другом и бывшим одноклубником Артемом Милевским. И виной тому – женщина. Признание Александра прозвучало вскоре после скандала, когда Алиев угрожал полицейскому: "Не было бы у тебя ствола, ты бы лег".

Артем Милевский и Александр Алиев. Фото – Динамомания

"Созваниваюсь лишь с Хацкевичем, Шацких и Лужным. Поздравляем друг друга с днем рождения регулярно, – рассказал о своих нынешних отношениях с бывшими партнерами по "Динамо" Александр Алиев. – С Темой Милевским – понятное дело. Но в последнее время мы стали общаться намного реже. Он ведь действующий футболист. Да и у него девушка появилась. Но я не обижаюсь, если он захочет мне позвонить, я всегда на связи"

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Отметим, что не так давно Артем Милевский, выступающий сейчас в Беларуси за брестское "Динамо", раскрыл свои отношения с местной красавицей Валерией – моделью и владелицей салона красоты, у которой подрастает 10-летний сын Иван. Говорят, что у парочки дело идет к свадьбе.

Напомним, ранее Милевский рассказал, что у него был секс с Тиной Канделаки. На это 43-летняя телеведущая отреагировала следующим образом: "Всегда вызывает во мне улыбку, – что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни – это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье".

Артем Милевский и Тина Канделаки / Фото: Championat.ru

Как заявлял агент Артема Александр Панков, "Милевскому нравятся девушки постарше". "Артем знает правила. С несовершеннолетними не общается. Он любит сложившихся личностей", – подчеркнул агент.

Смотрите, как Артем Милевский пропил свой успех

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