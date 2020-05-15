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Новая прописка украинского форварда: в "Генте" смирились с потерей Яремчука

15 мая, 20:20

Елена Павлова

Нападающим бельгийского клуба интересуются сразу несколько команд

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук с большой долей вероятности покинет свою нынешнюю команду в летнее трансферное окно. По информации ресурса Voetbalprimeur, боссы "Буйволов" не намерены удерживать форварда и уже смирились с его уходом. Ранее Яремчук рассказал о стиле Шевченко в сборной.

Уже какое-то время за украинским футболистом следят сразу несколько команд, а некоторые пошли дальше и начали переговоры с руководством "Гента". В текущем сезоне Роман Яремчук провел за бельгийский клуб 18 матчей, в которых отметился 10 голами. Последние 10 встреч он пропустил из-за травмы.

Мы также писали, что Яремчук рассказал, что происходит в Бельгии и собираются ли продолжить чемпионат.

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Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Reuters

"В Бельгии, как и в Украине, идет смягчение карантина, больше людей на улице. Прогресс идет, но чемпионат вроде как закончили. Приняли вроде решение, что "Брюгге" – чемпион, "Гент" – вице-чемпион и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Но это не точно, ждем решения лиги. Все хотели бы продолжить чемпионат, но это решает не команда, а страна. Все очень скучают по футболу. Но сложно что-то сказать, сейчас сложное время для футбола", – говорит Яремчук.

Мы также писали, что форвард сборной Украины Роман Яремчук вернулся к тренировкам после операции на ноге. Футболист национальной сборной должен был восстановиться до Евро-2020.

Смотрите, как Яремчук забивал за "Гент"

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