Новая угроза от коронавируса: переболевшим спортсменам могут запретить возвращаться в спорт

Специалисты Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне пришли к выводу, что коронавирус может спровоцировать тяжелые последствия для сердечно-сосудистой системы даже у людей со здоровым сердцем. Этот факт обеспокоил спортивных врачей – если дальнейшие исследования подтвердят опасения, то переболевшим опасным вирусом спортсменам могут запретить возвращаться в спорт.

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

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Сообщается, что коронавирус может с провоцировать гипертонию, аритмию, острое повреждение сердца и 70% ишемическую болезнь сердца. Кроме проблем с сердцем коронавирус вызывает респираторные инфекции, способные серьезно повредить легкие.

Коронавирусом заразилось несколько десятков спортсменов по всему миру. Один из самых известных – игрок "Ювентуса" Пауло Дибала. "Я едва мог дышать": звезда "Ювентуса" уже способен двигаться и описал свои симптомы коронавируса.

Также мы писали, что в женской НБА зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Американская баскетболистка Сидни Уиз подхватила инфекцию в Испании.

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