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Новая жертва коронавируса: в Испании умер знаменитый футбольный вратарь

23 марта, 14:41

Богдан Юрков

Бенито Жоанету, защищавшему в свое время ворота "Эспаньола" и "Сарагосы", было 84 года

Бывший голкипер и тренер каталонского "Эспаньола" Бенито Жоанет умер в возрасте 84 лет от коронавирусной инфекции. Несколько месяцев назад он перенес инсульт, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.

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Жоанет выступал за испанские футбольные команды "Эспаньол", "Террассу", "Сарагосу", "Сабадель" и "Депортиво". В качестве тренера он работал в "Эспаньоле", "Эркулесе", "Кастельоне", "Антекерано", "Кадисе", "Мальорке", "Тенерифе", "Саламанке" и "Лас-Пальмасе".

Бенито Жоанет

Бенито Жоанет / Фото: Twitter

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Напомним, на прошлой неделе жертвой коронавируса стал экс-президент мадридского "Реала". Лоренсо Сансу, который управлял "Королевским клубом" с 1995 по 2000 год, а затем был владельцем "Малаги" с 2006 по 2010 год, было 76 лет.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 15 308 человек, из них 2 182 – в Испании.

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вратарь чемпионат Испании Эспаньол коронавирус Бенито Жоанет

Источник: Сегодня|Спорт

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