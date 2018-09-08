Новичок "Динамо" забил гол за сборную Дании

Сегодня, 15:31

Миккель Дуэлунд помог датской молодежке обыграть финских одногодков отборе на чемпионат Европы

Миккель Дуэлунд. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Миккель Дуэлунд. Фото ФК "Динамо"

Новичок киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд вчера провел очередной матч за молодежную сборную Дании, сумев при этом отличиться забитым мячом. 21-летний нападающий попал в стартовый состав датской "молодежки" на домашний поединок отборочного цикла Евро-2019 (U-21) против молодежной сборной Финляндии, а на 25-й минуте этой встречи он открыл счет.

Добавим, что Дуэлунд отыграл почти весь матч – он был заменен лишь на 89-й минуте.

Дания (U-21) – Финляндия (U-21) – 2:0
Голы: Дуэлунд (25), Ольсен (90)

За три тура до окончания отборочного цикла в 3-й группе сборная Дании продолжает лидировать, опережая идущую на втором месте Польшу на одно очко.

Ранее мы сообщали, что полузащитник "Шахтера" принес победу Бразилии в товарищеском матче. Маркиньос Сиприано забил победный гол в ворота Мексики. Также весь второй тайм на поле провел Фернандо.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.
сборная Дании, Евро-2019 (U21), Миккель Дуэлунд

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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