Новичок "Динамо" забил гол за сборную Дании

Новичок киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд вчера провел очередной матч за молодежную сборную Дании, сумев при этом отличиться забитым мячом. 21-летний нападающий попал в стартовый состав датской "молодежки" на домашний поединок отборочного цикла Евро-2019 (U-21) против молодежной сборной Финляндии, а на 25-й минуте этой встречи он открыл счет.

Добавим, что Дуэлунд отыграл почти весь матч – он был заменен лишь на 89-й минуте.

Дания (U-21) – Финляндия (U-21) – 2:0

Голы: Дуэлунд (25), Ольсен (90)

За три тура до окончания отборочного цикла в 3-й группе сборная Дании продолжает лидировать, опережая идущую на втором месте Польшу на одно очко.

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