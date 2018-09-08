Новичок "Динамо" забил гол за сборную Дании
Миккель Дуэлунд помог датской молодежке обыграть финских одногодков отборе на чемпионат Европы
Новичок киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд вчера провел очередной матч за молодежную сборную Дании, сумев при этом отличиться забитым мячом. 21-летний нападающий попал в стартовый состав датской "молодежки" на домашний поединок отборочного цикла Евро-2019 (U-21) против молодежной сборной Финляндии, а на 25-й минуте этой встречи он открыл счет.
Добавим, что Дуэлунд отыграл почти весь матч – он был заменен лишь на 89-й минуте.
Дания (U-21) – Финляндия (U-21) – 2:0
Голы: Дуэлунд (25), Ольсен (90)
За три тура до окончания отборочного цикла в 3-й группе сборная Дании продолжает лидировать, опережая идущую на втором месте Польшу на одно очко.
Ранее мы сообщали, что полузащитник "Шахтера" принес победу Бразилии в товарищеском матче. Маркиньос Сиприано забил победный гол в ворота Мексики. Также весь второй тайм на поле провел Фернандо.
Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.
После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.
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