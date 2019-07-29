Азар еще не скинул половину этого веса

Эден Азар / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Новичок "Реала" прибыл в расположение команды с семью килограммами лишнего веса https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80 2019-07-29T15:50:00+03:00 Футбол Азар еще не скинул половину этого веса

Бельгийский новичок "Реала" Эден Азар, купленный у "Челси" за 100 миллионов евро, прибыл из отпуска, имея семь килограмм лишнего веса. С тех пор бельгийцу не удалось скинуть и половину.

Именно плохой физической формой объясняют невнятную игру Азара в первых матчах за "Реал". Атакующий полузащитник не впечатлил болельщиков в матчах с "Баварией", "Атлетико" и "Арсеналом".

Эден Азар заключил с "Реалом" пятилетний контракт. За период выступлений за "Челси" бельгиец провел 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи.

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Отметим, что полузащитник "Реала" Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщает The Sun. У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

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Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":

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