Новичок "Реала" прибыл в расположение команды с семью килограммами лишнего веса

Бельгийский новичок "Реала" Эден Азар, купленный у "Челси" за 100 миллионов евро, прибыл из отпуска, имея семь килограмм лишнего веса. С тех пор бельгийцу не удалось скинуть и половину.
Именно плохой физической формой объясняют невнятную игру Азара в первых матчах за "Реал". Атакующий полузащитник не впечатлил болельщиков в матчах с "Баварией", "Атлетико" и "Арсеналом".
Эден Азар заключил с "Реалом" пятилетний контракт. За период выступлений за "Челси" бельгиец провел 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи.
Отметим, что полузащитник "Реала" Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщает The Sun. У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":
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