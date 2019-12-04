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Новые-старые правила Михайличенко: "Динамо" впервые с 2003 года поедет на сборы в Турцию

4 декабря, 21:56

В последние годы киевляне готовились ко второй части сезона в Марбелье

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В киевском "Динамо" решили поменять место традиционной дислокации на сборах в зимний период – вместо Испании выбрана Турция. Базироваться команда Алексея Михайличенко планирует в Белеке. Любопытно, что в последний раз динамовцы проводили зимние сборы в Турции еще в 2003 году – под руководством, кстати, нынешнего наставника коллектива.

Кстати, в недавнем интервью Игорь Суркис намекнул, что провал "Динамо" в матче с "Мальме" – это вина Хацкевича. Президент "Динамо" считает, что его команде сейчас вылазят боком летние ошибки в физподготовке.

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Мальме" в Лиге Европы

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Напомним, во вторник, 3 декабря, ряды "Динамо" пополнил Ибрагим Каргбо – 19-летний форвард из Сьерра-Леоне, выступающий за юношеские сборные Бельгии. Контракт с европейским африканцем, чей отец недавно был пожизненно отлучен от футбола за договорняки, заключен на 3,5 года.

Правда, реакция фанов "Динамо" на подписание Ибрагима Каргбо оказалась негативной: "У нас есть Русин. Зачем этот ноунейм?". Приводим некоторые комментарии болельщиков "Динамо" на официальной странице клуба в Facebook.

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футбол сборы чемпионат Украины Динамо Киев

Источники: Сегодня|Спорт , zbirna.com

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