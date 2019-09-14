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Новый аромат Роналду: португалец представил свой именной парфюм

14 сентября, 13:40

Португалец занялся производством мужских парфюмов

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи"

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи" / Фото: AFP

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В Турине прошла презентация нового парфюма от футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду. Поддержала его на мероприятии и возлюбленная 25-летняя Джорджина Родригес. Ранее, девушка рассказала, как соблазняет Криштиану Роналду.

Парфюм получил название Play It Cool. Помимо парфюмерии Роналду занимается выпуском нижнего белья и одежды под своим брендом.

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Ранее Джорджина Родригес, девушка форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, в своем Instagram опубликовала видео того, как она вместе с детьми смотрит матч отборочного турнира Евро-2020 против Литвы. В том поединке португалец забил четыре мяча, а его команда выиграла со счетом 5:1

INSTAGRAM

Как мы сообщали, звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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Криштиану Роналду сборная Португалии парфюм Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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