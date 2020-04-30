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Новый Месси! Мальчик из "Барселоны" на карантине поразил финтом Зидана на беговой дорожке

30 апреля, 09:54

Олег Люлька

"Это будущий ночной кошмар всех соперников каталонцев" - говорят болельщики о пареньке из академии "Барсы"

Похоже, "Барселоне" не стоит переживать по поводу того, как же ей придется жить, когда она останется без Лионеля Месси. В академии клуба растет достойный сменщик для невероятного аргентинца – видео впечатляющей домашней тренировки на карантине паренька, которого уже окрестили "новым Лео", каталонский клуб поделился у себя в Twitter.

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"Барселона" на своих страницах в соцсетях разместила видео домашнего занятия своего воспитанника, который мастерски ведет мяч на беговой дорожке, жонглируя при этом "кожаным снарядом" и выполняя на скорости различные финты, включая знаменитый финт Зидана. "У него это получается явно получше, чем у Дембеле на презентации в качестве новичка команды", – шутят фанаты "Барселоны".

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Поклонники каталонского клуба не жалеют комплиментов юному дарованию "Барселоны", эффектно чеканящему мяч на беговой дорожке:

  • Бриллиант!
  • Будущий Месси!
  • Через лет восемь – ночной кошмар всех соперников "Барселоны"

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Ранее мы писали, что новая система вычисления определила Месси лучшим футболистом XXI века. Аргентинец из "Барселоны" опередил Криштиану Роналду за счет лучших показателей по голам и передачам.

Смотрите, как забивает Месси

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карантин Барселона тренировка Лионель Месси беговая дорожка

Источник: Сегодня|Спорт

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