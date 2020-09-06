"Новый Месси" установит рекорд Лиги наций в матче с Украиной

Вингер сборной Испании и "Барселоны" Ансу Фати в сегодняшнем матче против Украины установит рекорд Лиги наций. Фати попал в стартовый состав испанской команды и станет самым молодым игроком, кто выйдет с первых минут на поле в матче Лиги наций. Смотреть Испания – Украина онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Реклама

На момент матча Фати исполнилось 17 лет и 311 дней, сообщает OptaJose. Три дня назад Фати, которого уже называют "новым Месси" вышел на замену в матче против Германии и стал самым молодым игроком в составе сборной Испании за последние 84 года.

Стартовые составы матча Испания – Украина:

УКРАИНА: Пятов – Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко – Малиновский, Харатин – Ярмоленко, Зинченко, Марлос – Яремчук

ИСПАНИЯ: Де Хеа – Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон – Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино – Фати, Морено

Реклама

Ранее мы писали, что вундеркинд "Барселоны" стал самым юным автором дубля в чемпионате Испании. Юный футболист забил два гола в течение двух минут. Жертвой футболиста стал "Леванте".

А перед этим Ансу Фати стал самым юным автором гола в Лиге чемпионов. Полузащитник "Барселоны" Фати поразил ворота "Интера" в возрасте 17 лет и 40 дней.

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама