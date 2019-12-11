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"Я не понял, почему стадион замолчал": "новый Месси" за минуту забил самый "юный" гол в истории ЛЧ

11 декабря, 10:31

Полузащитник "Барселоны" Анссумане Фати поразил ворота "Интера" в возрасте 17 лет и 40 дней

Анссумане Фати

Анссумане Фати / Фото: Reuters

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Полузащитник "Барселоны" Анссумане Фати, забивший победный мяч в ворота "Интера" на "Сан-Сиро" (2:1), в возрасте 17 лет и 40 дней стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов. Уроженец Гвинеи-Бисау с испанским паспортом вышел на замену на 85-й минуте матча в Милане, заменив автора гола Карлеса Переса. А уже на 86-й Фати точным ударом принес "Барселоне" победу над "Интером", после передачи Луиса Суареса пробив в нижний угол ворот хозяев.

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Смотрите рекордно юный гол Лиги чемпионов

Ранее самым молодым футболистом, который забивал в Лиге чемпионов, был игрок "Олимпиакоса" Питер Офори-Куайе (17 лет, 6 месяцев и 7 дней), которого Фати обошел почти на полгода. Офори-Куайе из Ганы расписался в воротах "Русенборга" в 1997 году.

"Мне только что сказали, что я побил рекорд. Невероятно счастлив, что забил гол и что команда победила, – говорит полузащитник "Барселоны" Фати. – Это мечта. Все происходит так быстро. Я просто наслаждаюсь и учусь у лучших. Каждый раз, когда мне дают шанс, я стараюсь использовать его, забивая или упорно работая. В моменте с голом я отдал мяч Суаресу, он отпасовал обратно мне. Когда я забил, удивился, потому что весь стадион замолчал. Я думал: "Что я только что сделал?". Но я был очень счастлив"

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В нынешнем сезоне Фати провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу. Недавно каталонцы продлили с ним контракт до лета 2022 года с клаусулой в 170 млн евро, которая повысится до 400 млн евро, когда Фати подпишет профессиональное соглашение с клубом, как полноправный член первой команды.

Смотрите обзор матча "Интер" – "Барселона" (1:2)

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Барселона Интер Италия Анссумане Фати

Источники: Football.ua , Сегодня|Спорт

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