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Вундеркинд "Барселоны" стал самым юным автором дубля в чемпионате Испании

3 февраля, 10:52

Юный футболист забил два гола в течение двух минут

Ансу Фати

Ансу Фати / Фото: Getty Images

"Барселона" обыграла "Леванте" со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата Испании. Победу каталонцам принес дубль Ансу Фати, который отличился дважды в течение одной минуты, при этом оба гола он забил между ног вратарю. В обоих случаях ему ассистировал капитан команды Лионель Месси.

Фати стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата Испании. Ему 17 лет и 94 дня. Ранее Ансу Фати стал самым юным автором гола в Лиге чемпионов.

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В текущем сезоне на счету форварда 18 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Напомним, что вчера во второй лиге Испании состоялось украинское дерби. Андрей Лунин отбил пенальти и помог "Овьедо" обыграть команду Романа Зозули "Альбасете". После этой встречи "Овьедо" покинул зону вылета, отправив туда как раз "Альбасете".

Ранее мы рассказывали, что Зидан не упускает Лунина из виду – наставнику важно, чтобы игрок получал игровую практику. Французский тренер пожелал всем арендованным игрокам успехов.

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Барселона чемпионат Испании Ансу Фати

Источник: Сегодня|Спорт

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