Новый зараженный: коронавирус обнаружен у босса японского футбола

Глава Японской футбольной ассоциации, бывший игрок сборной этой страны Кодзо Тасима заболел коронавирусом, сообщает новостное агентство Kyodo. 62-летний функционер сдал положительный тест на инфекцию. Подробностей о состоянии здоровья Тасимы, который также является вице-президентом Национального олимпийского комитета Японии, пока нет.

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Отметим, что в Японии в настоящее время зарегистрировано 833 случая заражения коронавирусом, 28 – смертельных, вылечилось 139 человек.

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Кодзо Тасима / Фото: Getty Images

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Ранее мы рассказывали, что Олимпиады-2020 в Токио без зрителей не будет. Международный олимпийский комитет исключает проведение Игр в Японии за закрытыми дверями, потому что это противоречило бы всей философии олимпийского движения, которое стремится объединить людей по всему миру на празднике спорта. Также в МОК считают, что более чем за 4 месяца до старта не стоит торопиться с решением о переносе ОИ.

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