Умер знаменитый японский фигурист Крис Рид: названа причина

Спортсмену, который дважды выигрывал командный чемпионат мира, было 30 лет

Известный японский фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет в Детройте. Об этом сообщает Yahoo Japan. Причиной его смерти называют не коронавирус, а сердечный приступ. Накануне в Испании от коронавируса умер футболист "Атлетико".

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До 2015 года Рид, отец которого – американец, а мать – японка, выступал в соревнованиях танцевальных пар вместе со старшей сестрой Кэти Рид. После того как Кэти завершила профессиональную карьеру, Рид стал выступать в паре с Каной Мурамото. Пара распалась после сезона-2017/2018. С тех пор фигурист не принимал участия в соревнованиях, а 31 декабря прошлого года объявил о завершении карьеры.

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Отметим, что Рид дважды становился победителем командного чемпионата мира (2012, 2017) в составе сборной Японии, 10 раз завоевывал "золото" на чемпионатах страны. Вместе с Кэти Рид на Олимпийских играх 2010 года фигурист занял 17-е место, на ОИ-2014 в Сочи – 21-е. На Олимпийских играх 2018 года пара Рида и Мурамото стала 15-й.

Отметим, что Крис Рид родился, вырос и жил в США – хоть и представлял Японию.

Крис Рид в паре с Каной Мурамото / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что в Китае неожиданно умер призер чемпионата Украины по фигурному катанию. Наш спортсмен 29-летний Николай Бондарь работал тренером в городе Сучжоу. Сообщается, что причиной смерти стал инфаркт, сердце остановилось во время сна.

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