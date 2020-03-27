Нойеру – 34: выглядит, как Том Хэнкс, получает в два раза больше Ярмоленко, а стоит, как шесть Луниных

В пятницу, 27 марта, исполняется 34 года знаменитому голкиперу "Баварии" и сборной Германии Мануэлю Нойеру, который совершил революцию в области вратарского искусства. Это благодаря ему для футбольных вратарей во всем мире классно играть ногами стало не менее важно, чем выдавать феерические сейвы в рамке.

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Кстати, весьма символично, что Мануэль стал голкипером, учитывая, что его отец Петер был полицейским. Нойер-старший охранял закон, Нойер-младший – охраняет ворота.

Будущее Мануэля Нойера в столь радостный для него день находится в тумане. Во-первых, из-за коронавируса. Любая пауза в выступлениях, а тем более – столь неопределенная, в его возрасте неприятна. Как ни крути, ему уже пошел 35-й.

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Во-вторых, уже через год, летом 2021-го, у него истекает контракт с "Баварией", а договориться об условиях его продления стороны, как сообщает сегодня Bild, никак не могут. Разногласия связаны со сроками соглашения – Мануэль хочет пролонгацию на много лет, а клуб на это не согласен. Ну и по зарплате клуб и игрок пока к общему знаменателю не пришли. Между тем в "Челси" уже намекнули, что готовы приютить Нойера у себя.

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Сколько получает Нойер. По данным немецких СМИ, годовой оклад Мануэля в "Баварии" сейчас составляет 15 млн евро. Для сравнения, это более чем вдвое больше, чем у самого высокооплачиваемого украинского футболиста Андрея Ярмоленко, которому в "Вест Хэме" платят порядка 7 млн евро в год.

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Сколько стоит Нойер. Согласно оценкам аналитиков портала Transfermakt, нынешняя стоимость вратаря "Баварии" составляет 18 млн евро. Это в шесть раз больше стоимости самого дорогого украинского кипера Андрея Лунина, которого сейчас оценивают в 3 млн евро.

Как менялась стоимость Нойера за время его карьеры

Нойер после завершения карьеры. Нет-нет, Мануэль еще не планирует вешать перчатки на гвоздь. Но прикинуть, в какой сфере он мог бы проявить себя, можно уже сейчас. И перво-наперво напрашивается кино. По крайней мере, Нойер легко сошел бы за двойника Тома Хэнкса или другого американского актера Тимоти Олифанта. Разве они не похожи?

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Нойер и Хэнкс

Нойер и Олифант

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