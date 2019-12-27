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Ну, наконец-то: неугомонный Ибра официально вернулся на "Сан-Сиро"

27 декабря, 21:04

"Милан" официально подтвердил подписание шведского форварда - пока на 6 месяцев

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович

Все! Эпопея с трудоустройством Златана Ибрагимовича наконец-то подошла к концу. Шведский нападающий уже официально стал игроком "Милана". Об этом сообщили и на сайте итальянского клуба. Футболист присоединился к "россо нери" на правах свободного агента. Ранее мы писали, что союз Ибрагимовича и "Милана" на гране краха: у шведа очень жесткие требования.

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Мы также сообщали, что скандальный шведский форвард Златан Ибрагимович подарит себя "Милану" на юбилей. Подписание контракта между нападающим и клубом ожидалось в день 120-летия миланцев – 15 декабря. Но переговоры затянулись из-за завышенных аппетитов футболиста. Шведский игрок рассчитывал за 18 месяцев и получить в сумме 10 миллионов евро. Но нынешний контракт Ибрагимовича с "Миланом" рассчитан на 6 месяцев – до окончания текущего сезона с возможностью продления сотрудничества еще на год.

Последним клубом шведского форварда был "Лос-Анджелес Гэлакси" и ранее, напомним, он уже играл на Апеннинах: в "Милане", "Интере", "Ювентусе". Златан забил 42 гола в Серии А в футболке "россонери" в период с 2010 по 2012 год. Также в Европе он успел засветиться в футболках "Барселоны", "ПСЖ", "Манчестер юнайтед", "Аякса" и своего родного "Мальме".

Вспомним, как Златан забивал за "Манчестер юнайтед" – свой последний клуб в Европы перед отъездом в "Лос-Анджелес Гэлакси"

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