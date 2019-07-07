Нужно уметь проигрывать: Месси жестко ответили на обвинения в коррупции
КОНМЕБОЛ назвала обвинения аргентинца неуважением к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням специалистов
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила на обвинения в коррупции со стороны нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, который проигнорировал награждение после матча за третье место на Кубке Америки. В том матче Месси заработал прямую красную карточку. После матча он заявил, что во всем виноваты коррупция и судьи.
Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть
"В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете, и основной принцип честной игры – принимать результаты с преданностью и уважением. То же самое относится к арбитражным решениям, которые являются человеческими и всегда будут совершаемыми.
Недопустимо, что из-за инцидентов соревнования, в котором участвовали 12 команд на равных, были необоснованные обвинения в том, что не хватает правды и ставится под сомнение целостность Кубка Америки.
Эти обвинения представляют собой неуважение к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням специалистов КОНМЕБОЛ, учреждению, которое неустанно работает для прозрачности, профессионализации и развития южноамериканского футбола с 2016 года", – говорится в заявлении организации.
Ранее мы писали о скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. Аргентина запросила запись переговоров арбитра с видеоассистентом в полуфинале Кубка Америки.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Нужно уметь проигрывать: Месси жестко ответили на обвинения в коррупции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Месси не явился на награждение Кубка Америки после скандального удаления: "Все подстроено"
Аргентинский футболист обвинил в неудаче судей и коррупцию на турнире
Месси заработал красную карточку за драку в бронзовом матче Аргентины на Кубке Америки
Аргентинцы взяли у чилийцев реванш за два подряд поражения в финалах Кубка Америки
Финал Кубка Америки по футболу: прогноз на матч Бразилия – Перу
С вероятностью в 86 процентов Бразилия обыграет Перу в финале Копа Америка – прогноз букмекеров
Экс-игрок "Шахтера" не сыграет в финале Кубка Америки
Виллиан получил травму в полуфинальном поединке с Аргентиной