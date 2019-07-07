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Нужно уметь проигрывать: Месси жестко ответили на обвинения в коррупции

7 июля, 10:13

КОНМЕБОЛ назвала обвинения аргентинца неуважением к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням специалистов

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила на обвинения в коррупции со стороны нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, который проигнорировал награждение после матча за третье место на Кубке Америки. В том матче Месси заработал прямую красную карточку. После матча он заявил, что во всем виноваты коррупция и судьи.

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"В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете, и основной принцип честной игры – принимать результаты с преданностью и уважением. То же самое относится к арбитражным решениям, которые являются человеческими и всегда будут совершаемыми.

Недопустимо, что из-за инцидентов соревнования, в котором участвовали 12 команд на равных, были необоснованные обвинения в том, что не хватает правды и ставится под сомнение целостность Кубка Америки.

Эти обвинения представляют собой неуважение к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням специалистов КОНМЕБОЛ, учреждению, которое неустанно работает для прозрачности, профессионализации и развития южноамериканского футбола с 2016 года", – говорится в заявлении организации.

Ранее мы писали о скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. Аргентина запросила запись переговоров арбитра с видеоассистентом в полуфинале Кубка Америки.


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Тег Лионель Месси, сборная Аргентины, КОНМЕБОЛ, Кубок Америки

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Championat.ru

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