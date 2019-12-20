Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

Обезьяны против расизма: автору скандальных картин пришлось извиняться

20 декабря, 17:26

Руководство чемпионата Италии провело неудачную акцию против проявления расизма

Симоне Фугадзотто

Симоне Фугадзотто / Фото: Reuters

Реклама

В Италии разгорелся настоящий скандал после презентации картин, которые должны были помочь бороться против расизма в чемпионате Италии. Дело в том, что на полотнах изображены обезьяны, разукрашенные в цвета различных клубов. Многие не поняли, что же хотел сказать автор, поэтому руководству лиги в итоге пришлось отказаться от этой акции, а самому художнику Симоне Фугадзотто пришлось принести извинения. Ранее мы писали, что темнокожих футболистов призвали покинуть чемпионат Италии.

Читайте также: Итальянского журналиста уволили за оскорбление форварда "Интера"

Картины Симоне Фугадзотто

Картины Симоне Фугадзотто / Фото: Reuters

"Думаю, мы должны извиниться перед всеми людьми, которым хотели помочь, а также перед теми, которых разозлили из-за простого недоразумения. Мы хотели создать серьезный защитный механизм с иной риторикой, чем раньше. Мы хотели, чтобы это было что-то сильное.

Я часто хожу на стадионы, где фанаты ухают в адрес темнокожих игроков и кидают в них бананы. Я был свидетелем этого беспорядка, и когда ко мне обратились, я решил изобразить разных обезьян: кавказскую, азиатскую и африканскую.

Изначально идея состояла в том, что мы все обезьяны. Но под картинами нужны были быть подписи. Тогда как произведение искусства должно обходиться без слов. Жаль, что люди не поняли идею, которая была полностью против расизма", – признался художник.

Болельщики "Динамо" довели до слез Тайсона и Дентиньо

Напомним, что недавно в Италии вспыхнул громкий расистский скандал. Известное издание Corriere dello Sport в анонсе матча между "Интером" и "Ромой" поместила на обложку газеты темнокожих игроков Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга и подписала заголовок "Черная пятница". В итоге обе команды объявили о бойкоте издания и отказались выдавать журналистам аккредитации на свои матчи.

Читайте также: "УЕФА должен что-то с этим сделать" – игрок "Интера" пожаловался на расизм

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

картина расизм обезьяна чемпионат Италии

Источники: Советский спорт , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...