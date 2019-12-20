Обезьяны против расизма: автору скандальных картин пришлось извиняться

В Италии разгорелся настоящий скандал после презентации картин, которые должны были помочь бороться против расизма в чемпионате Италии. Дело в том, что на полотнах изображены обезьяны, разукрашенные в цвета различных клубов. Многие не поняли, что же хотел сказать автор, поэтому руководству лиги в итоге пришлось отказаться от этой акции, а самому художнику Симоне Фугадзотто пришлось принести извинения. Ранее мы писали, что темнокожих футболистов призвали покинуть чемпионат Италии.

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Картины Симоне Фугадзотто / Фото: Reuters

"Думаю, мы должны извиниться перед всеми людьми, которым хотели помочь, а также перед теми, которых разозлили из-за простого недоразумения. Мы хотели создать серьезный защитный механизм с иной риторикой, чем раньше. Мы хотели, чтобы это было что-то сильное.

Я часто хожу на стадионы, где фанаты ухают в адрес темнокожих игроков и кидают в них бананы. Я был свидетелем этого беспорядка, и когда ко мне обратились, я решил изобразить разных обезьян: кавказскую, азиатскую и африканскую.

Изначально идея состояла в том, что мы все обезьяны. Но под картинами нужны были быть подписи. Тогда как произведение искусства должно обходиться без слов. Жаль, что люди не поняли идею, которая была полностью против расизма", – признался художник.