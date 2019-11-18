Обладатель кубка Лиги чемпионов обвинил главного тренера "Ливерпуля" в предвзятости

Симон Миньоле / Фото: Instagram

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Бельгийский вратарь Симон Миньоле рассказал, почему в летнее трансферное окно принял решение перейти из "Ливерпуля" в "Брюгге".

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"Я мог бы остаться, если бы имел шанс побороться за место в основном составе. Но я имел возможность выйти на поле только в случае травмы Алисона. Но сразу после возвращения в строй он бы вернулся в ворота. Даже если бы Алисон забил гол в свои ворота, он бы все равно остался номером один. Какой был смысл мне оставаться в "Ливерпуле"?", – отметил Симон.

В нынешнем сезоне Симон Миньоле провел 20 матчей за "Брюгге" во всех турнирах, из которых 11 – "сухие". Всего он пропустил 17 голов.

Ранее мы писали, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Европы на другой континент. УЕФА рассматривает вариант с проведением решающего матча в США.

Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыграл "Генк" в матче Лиги чемпионов:

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