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Обладатель "Золотого мяча" проиграл апелляцию и останется под домашним арестом

12 июля, 16:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый бразилец попал в немилость Фемиды за подделку документов

Апелляционный суд в пятницу отклонил апелляцию бывшего бразильского футболиста Роналдиньо – звезда футбола и его брат останутся под домашним арестом, сообщает Globo Esporte.

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Напомним, в марте Роналдиньо и его брат были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $1,6 млн.

Сейчас Роналдиньо с братом пребывают под домашним арестом в отеле "Палмарога" в центре Асунсьона. В распоряжении бразильской звезды президентский номер люкс, бассейн на крыше здания, ванна с гидромассажем, тренажерный зал и многое другое. Самые скромные номера здесь стоят от 80-90 долларов за ночь. Однако люкс, в котором проживает Роналдиньо, имеет ценник 380 долларов за ночь.

Интересно, что из-за проблем с законом Роналдиньо практически стал банкротом – на его счету оставалось шесть евро. Футболиста оштрафовали на 187 тысяч, но за три года эта сумма увеличилась до двух миллионов. В 2015 году Роналдиньо был оштрафован за нанесение экологического ущерба.

Самые известные балагуры мирового футбола

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футбол футболист Роналдиньо

Источник: Сегодня|Спорт

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