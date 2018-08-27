Обзор еврочемпионатов: гол рукой в Англии и макияж тренера "Хоффенхайма"

На выходных были сыграны туры во всех пяти чемпионатах "Большой пятерки" – в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Украинцев в топ-5 четверо, и все не у дел. Андрей Ярмоленко в третий раз выходит на замену в "Вест Хэме", Александр Зинченко трижды вне заявки "Манчестер Сити", вратарь "Реала" Андрей Лунин там же, а Евгений Коноплянка старт с "Шальке" в Бундеслиге пропустил из-за травмы.

Чемпионат Италии

Гонсало Игуаин в составе "Милана" приехал в гости к "Наполи" и в неаполитанском отеле прошел обряд посвящения новичка, спев Despacito, стоя на стуле. А болельщики "партенопеи" приготовили ему плакат с надписью: "Ты меняешь клубы чаще, чем трусы". Накануне игры у "россонери" сменился капитан, им стал 23-летний Алессио Романьоли. "Он хладнокровен, сдержан и беспристрастен на поле, как Неста", — говорится в заявлении клуба. "Россонери" открыли счет на 15-й минуте усилиями Бонавентуры, а на старте второго тайма вели уже в два мяча после гола Калабрии. Но "Наполи" оказался способным на камбэк — дубль Зелинского и гол Мертенса принесли "партенопеи" победу (3:2), вторую волевую кряду. Ученик Гаттузо не смог превзойти учителя Анчелотти.

"Это был чудесный вечер, очень эмоциональный для меня, – радовался алленаторе неаполитанцев. – Нам всем повезло присутствовать на этом матче, а мне даже не пришлось платить за билет. У меня отличные воспоминания о бывших игроках, но с Гаттузо связано нечто особенное".

А Дженнаро высказался в своем стиле: "Я беру на себя ответственность, потому что, если команда боится, это вина тренера".

Роналду дебютировал перед туринской публикой без голов, а "Ювентус" обыграл "Лацио" (2:0). Аллегри перешел на схему 4-3-3, оставив в запасе Дибалу, Куадрадо и Дугласа Косту, выпустив Матюиди, Бернардески и Манджукича. В эпизоде со вторым голом Роналду пытался замкнуть прострел с фланга, но в пустые ворота забил Манджукич: на лице португальца можно было увидеть разочарование и недовольство. Первый матч в Турине провел и вернувшийся в команду из "Милана" Бонуччи. "То, что Роналду снова не забил, – не проблема, – считает Аллегри. – Итальянский футбол кардинально отличается от испанского. Криштиану – скромный парень".

Чемпионат Англии

"Манчестер Сити" потерял первые очки в сезоне из-за ошибки арбитра, который не заметил, как игрок "Вулверхэмптона" забил рукой (1:1).

"Мои игроки еще не набрали нужной формы, - оправдывался Гвардиола. – Они потратили много сил на ЧМ, и у нас практически не было предсезонки".

Дебютную победу в сезоне добыл "Арсенал" Эмери. "Канониры" обыграли "Вест Хэм" (3:1), хотя пропустили первыми. Андрей Ярмоленко вышел на замену только на 75-й минуте, за это время успел сделать пять передач (все точные), но на исход игры не повлиял. Несмотря на три поражения кряду и последнее место в таблице, Мануэль Пеллегрини нашел позитив:

"Да, мне не нравится результат, но я доволен игрой своей команды. Мы никого не боимся и собираемся играть в свой футбол, независимо от соперника".

Чемпионат Германии

Бундеслига стартовала последней из топ-чемпионатов. Наш Коноплянка в заявку "Шальке" на матч с "Вольфсбургом" (1:2) не попал (восстанавливается после травмы), на его позиции действовал Харит.

"Бавария" обыграла "Хоффенхайм" (3:1) и на длительное время из-за травмы лишилась Комана. Дважды арбитр вмешивался в игру после просмотра видеоповторов: заставил Левандовского перебить пенальти и не засчитал гол Мюллера, усмотрев игру рукой. Интересно, что тренер гостей Юлиан Нагельсман появился на матче с перманентным макияжем.

"Не вижу в этом ничего плохого, – сказал он после. – Женщины всегда стараются выглядеть шикарно, и я подумал, что могу сделать нечто подобное, будучи мужчиной".

Чемпионат Испании

"Барселона" с трудом справилась с новичком "Вальядолидом" (1:0) на ужасном поле соперника. Единственный гол забил Дембеле на 57-й минуте. Ла Лига планирует наказать клуб за состояние газона: "Оно не соответствовало минимальным требованиям нашего турнира".

"Игроки постоянно спотыкались", — жаловался Эрнесто Вальверде. "Это позор, настоящий позор", — возмущался Пике. И даже президент "Вальядолида" признал вину: "Вышло действительно плохо".

Чемпионат Франции

"Буффон провел три исключительных, великолепных матча. Мне не нравится оставлять его в запасе, но Ареоля сыграет с "Анже" и "Нимом", – заявил тренер ПСЖ Томас Тухель. Отстоять на "ноль" в своем первом матче Ареоля не удалось, но парижане уверенно обыграли "Анже" (3:1) благодаря голам каждого из своего атакующего трио Кавани – Мбаппе – Неймар.

А в Лиге 1 появился еще один неожиданный лидер – "Дижон", как и ПСЖ набравший 100 процентов очков после трех туров. Причем на этот раз они уничтожили в гостях "Ниццу", возглавляемую Патриком Вийера (4:0).