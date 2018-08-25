Роналду снова не смог забить гол за "Ювентус"

Туринский "Ювентус" обыграл римский "Лацио" в матче второго тура чемпионата Италии по футболу. Встреча состоялась в субботу в Турине и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса". Голы забили Миралем Пьянич (30-я минута) и Марио Манджукич (75). Звездный новичок туринского клуба Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Как и в первом туре, пятикратный обладатель "Золотого мяча" гол забить не смог, зато сделал результативную передачу на Манджукича.

"Ювентус" набрал шесть очков в двух турах серии А, "Лацио" потерпел второе поражение в двух матчах.

Напомним, что акции "Ювентуса" взлетели после перехода Криштиану Роналду. Ценные бумаги итальянского футбольного клуба после перехода португальского футболиста достигли девятилетнего максимума.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля из мадридского "Реала". Стоимость трансфера 33-летнего футболиста составила 100 миллионов евро. Кроме того, туринский клуб заплатит 12 миллионов евро в рамках "сопутствующих расходов" и предусмотренного регламентом ФИФА "механизма солидарности".

Ранее Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" любит настольный теннис.