Роналду снова не смог забить гол за "Ювентус"
Футболисты туинского клуба победили "Лацио" в матче второго тура чемпионата Италии
Туринский "Ювентус" обыграл римский "Лацио" в матче второго тура чемпионата Италии по футболу. Встреча состоялась в субботу в Турине и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ювентуса". Голы забили Миралем Пьянич (30-я минута) и Марио Манджукич (75). Звездный новичок туринского клуба Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Как и в первом туре, пятикратный обладатель "Золотого мяча" гол забить не смог, зато сделал результативную передачу на Манджукича.
"Ювентус" набрал шесть очков в двух турах серии А, "Лацио" потерпел второе поражение в двух матчах.
Напомним, что акции "Ювентуса" взлетели после перехода Криштиану Роналду. Ценные бумаги итальянского футбольного клуба после перехода португальского футболиста достигли девятилетнего максимума.
Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля из мадридского "Реала". Стоимость трансфера 33-летнего футболиста составила 100 миллионов евро. Кроме того, туринский клуб заплатит 12 миллионов евро в рамках "сопутствующих расходов" и предусмотренного регламентом ФИФА "механизма солидарности".
Ранее Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" любит настольный теннис.
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