Обзор футбольных еврочемпионатов: Жерар в пике, обострение в Бундеслиге и Зинченко с "семеркой"

В "Ювентусе" в отсутствие Роналду звездит Кин, а в "Марселе" рекордом отличился Балотелли

Месси били по ногам, он отвечал голами. Фото: AFP

Обзор футбольных еврочемпионатов: Жерар в пике, обострение в Бундеслиге и Зинченко с "семеркой" Кирилл Круторогов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1c7/481/5ca1c74819ff0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1c7/481/5ca1c74819ff0.png 2019-04-01T11:32:16+03:00 Футбол В "Ювентусе" в отсутствие Роналду звездит Кин, а в "Марселе" рекордом отличился Балотелли

Футбольный уикенд в ведущих европейских чемпионатах ознаменовался обострением в чемпионской гонке Бундеслиги, злобной шуткой Пике в Испании и рекордом Балотелли во Франции.

ИСПАНИЯ

Накануне каталонского дерби "Барселона" – "Эспаньол" Жерар Пике стал гостем ТВ-шоу La Resistencia, где устроил пикировку врагов своей команды в Ла Лиге. На вопрос ведущего: "Сколько у тебя сейчас денег?" – защитник ответил: "Точно больше, чем годовой бюджет "Эспаньола" (57 млн евро). А на вопрос: "Сколько раз у тебя был секс за последнее время?" – переспросил: "А те разы на "Бернабеу" считать?" ("Барса" дважды выиграла на поле "Реала"). В "Эспаньоле" шутку Пике не оценили, написав в "Твиттере": "Наше наследие не измеряется в евро". А коуч "Реала" Зинедин Зидан ответил, что программу не смотрел.

На поле же у "Барсы"по традиции блистал Месси. Хотя помучились "блаугранас" с соперником серьезно. Первый гол аргентинец забил на 71-й минуте, фантастически исполнив штрафной – испанская пресса шутила, что траектория мяча была такой, будто Лео просто дунул на мяч. Дубль Месси оформил на 89-й минуте. Уже к концу марта он достиг показателя 40 голов за сезон, десятый раз кряду. Кроме того, аргентинец обошел Иньесту по количеству матчей за "Барсу" (675) и уступает только Хави (767). Также он сравнялся с Икером Касильясом по числу побед в чемпионате Испании (334).

В следующем сезоне "блаугранас" могут усилиться Антуаном Гризманном. По информации Catalunya Radio, француз обсудил эту возможность с техническим секретарем "Барсы" Эриком Абидалем и даже готов на понижение зарплаты. Диего Симеоне такую вероятность отрицает: "Не представляю свою команду без Гризманна". Пока же "Атлетико" продолжает погоню за каталонцами, уничтожив на выезде "Алавес" (4:0). А Симеоне заявил: "Мы хотим до последнего вздоха бороться за чемпионство Ла Лиги!". Лунин и Кравец со скамейки запасных наблюдали за победой своего "Леганеса" над "Хетафе" (2:0).

ИТАЛИЯ

"Милан" уступил "Сампдории" (0:1), пропустив самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет. Генуэзцы забили в их ворота на 33-й секунде – грубой ошибкой Доннаруммы воспользовался Дефрель. "Ювентус" без травмированного Роналду и ряда других игроков основы с трудом справился с "Эмполи" (1:0). Победу им принес гол вышедшего на замену за три минуты до этого Мойзе Кина. После игры тот скромно признался: "Конечно, я не Месси и не Роналду, но надеюсь достичь их уровня". Статистика 19-летнего Кина впечатляет – три гола в текущем сезоне чемпионата форвард забил, нанеся всего три удара по воротам соперников. Кроме того, за неделю он забил три гола в трех матчах за сборную и клуб. В прошлую пятницу игрок "Фиорентины" и сборной Италии Федерико Кьеза, будучи за рулем авто, сбил мужчину на мотоцикле. Сам футболист обошелся без повреждений, второй участник ДТП был госпитализирован.

Пока Роналду лечится, за "Юве" забивает Кин. Фото AFP

АНГЛИЯ

"МанСити" добыл непринужденную победу над "Фулхэмом" (2:0). Забив гол, Серхио Агуэро сравнялся с Джермейном Дефо и вышел на седьмое место в списке бомбардиров в истории АПЛ (162). Александр Зинченко провел весь матч, от портала Whoscored получил 7 баллов. "Хаддерсфилд" – первый клуб из топ-5 чемпионатов, вылетевший в низшую лигу. Проиграв "Кристал Пэлас" (0:2), они за шесть туров до финиша сезона потеряли математические шансы на спасение.

Наш Зинченко получил за игру "семерку". Фото AFP

ГЕРМАНИЯ

Гонка за чемпионство Бундеслиги обострилась. "Бавария" потеряла очки в матче с "Фрайбургом" (1:1), чем воспользовалась "Боруссия" – дортмундцы победили "Вольфсбург" (2:0) и вышли на чистое первое место. Оба гола за "шмелей" забил Алькасер – на 90-й и 90+4-й минуте. Испанец стал первым футболистом в истории Бундеслиги, забившим пять голов за сезон после истечения 90 минут основного времени. "Хоффенхайм" – первая команда в истории немецкого чемпионата, которая дважды за сезон обыграла "Байер" с разницей не менее чем в три мяча (оба раза по 4:1). Крамарич забил последний гол в матче и стал лучшим бомбардиром в истории своего клуба в Бундеслиге (47 голов). Немецкий футбольный союз назвал лучшего тренера 2018 года в Германии: им стал 36-летний наставник "Вердера" Флориан Кофельдт.

Дортмунд – в лидерах. Фото AFP

ФРАНЦИЯ

Марио Балотелли первый за 50 лет футболист, который забил за "Марсель" в пяти первых домашних играх в Лиге 1. Но провансальцы упустили победу во встрече с "Анже" (2:2). Первый трофей сезона во Франции выиграл "Страсбур": в финале Кубка французской лиги после нулей в игровое время победили "Генгам" в серии пенальти.

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АВТОР: Кирилл Круторогов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.