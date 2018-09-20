Обзор матча "Аякс" – АЕК – 3:0

В среду, 19 сентября, был сыгран матч группового этапа Лиги чемпионов. Амстердамский "Аякс" на своем поле расправился с гостями из Греции. Все голы в матче были забиты во втором тайме.

"Аякс" (Голландия) – АЕК (Греция) – 3:0

Голы: Тальяфико (46), ван де Беек (77), Тальяфико (90)

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Эйтинг, Шоне, Ф. де Йонг, Мазрауи, Зиеш, Нерес (Дольберг, 78), Тадич, Хунтелаар (ван де Беек, 62).



АЕК: Баркас, Чосич, Ламбропулос, Ойконому, Бакакис (Янниотас, 70), Хульт, Симоеш, Манталос, Клонаридис, Галанопулос (Алеф, 61), Понсе (Якумакис, 82)



Предупреждения: де Йонг Ф (74), Зиеш (75) Тальяфико (88) – Алеф (72), Манталос (74)

"Аякс" – АЕК: обзор первого тайма

"Аякс" – АЕК: обзор второго тайма

Напомним, что в первом туре ЛЧ "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом". По ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".

После матча Юлиан Нагельсманн заявил, что "Шахтер" играл на уровне клубов Бундеслиги, однако он рассчитывал на победу в матче.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду впервые в своей карьере получил красную карточку в Лиге чемпионов. Нападающий "Ювентуса" был удален в первом тайме матча с "Валенсией".