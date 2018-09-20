Обзор матча "МанСити" – "Лион" – 1:2

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов грянула сенсация. "Лион" в гостях обыграл одного из фаворитов турнира "Манчестер Сити", в заявку которого на матч не попал украинский полузащитник Александр Зинченко. Кстати, обе команды играют в одной группе с донецким "Шахтером",

"Манчестер Сити" – "Лион" – 1:2

Голы: Бернарду Силва (67) - Корне (26), Фекир (43)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Уолкер, Стоунз, Бернарду Силва, Делф, Стерлинг, (Марез, 76), Фернандиньо, Силва, Гюндоган (Сане, 55), Габриэл Жезус (Агуэро, 63).

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Рафаэл (Дюбуа, 76), Менди, Ндомбеле, Папе Шейк, Ауа, Фекир (Тусар, 78), Депай, Корне (Траоре, 90+2).

Предупреждения: Агуэро (90+1) – Фекир (77), Траоре (90+3).

"МанСити" – "Лион": обзор первого тайма

"МанСити" – "Лион": обзор второго тайма

Напомним, что в первом туре ЛЧ "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом". По ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду впервые в своей карьере получил красную карточку в Лиге чемпионов. Нападающий "Ювентуса" был удален в первом тайме матча с "Валенсией".