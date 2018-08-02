Обзор матча "Мариуполь" – "Юргорден" – 2:1

В четверг, 2 августа, "Мариуполь" во втором раунде квалификации Лиги Европы прошел шведский "Юргорден". Команды встречались в Одессе и "Мариуполь" победил в дополнительное время – 2:1.

После гостевой ничьи – 1:1, команды завершили с таким же счетом основное время в Одессе. Пихеленок открыл счет на 63-й минуте, а Баджи на 77-й восстановил равновесие. А в овертайме победу "Мариуполю" принес Руслан Фомин, который реализовал пенальти на 97-й минуте.

Теперь следующим соперником "Мариуполя" станет французский "Бордо". Команды сыграют 9 и 16 августа.

В третьем раунде квалификации сыграет еще один украинский клуб – луганская "Заря". Подопечные Юрия Вернидуба встретятся с португальской "Брагой".