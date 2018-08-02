Обзор матча "Мариуполь" – "Юргорден" – 2:1
Победный гол в дополнительное время забил Руслан Фомин
В четверг, 2 августа, "Мариуполь" во втором раунде квалификации Лиги Европы прошел шведский "Юргорден". Команды встречались в Одессе и "Мариуполь" победил в дополнительное время – 2:1.
После гостевой ничьи – 1:1, команды завершили с таким же счетом основное время в Одессе. Пихеленок открыл счет на 63-й минуте, а Баджи на 77-й восстановил равновесие. А в овертайме победу "Мариуполю" принес Руслан Фомин, который реализовал пенальти на 97-й минуте.
Теперь следующим соперником "Мариуполя" станет французский "Бордо". Команды сыграют 9 и 16 августа.
В третьем раунде квалификации сыграет еще один украинский клуб – луганская "Заря". Подопечные Юрия Вернидуба встретятся с португальской "Брагой".
Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы следующего сезона. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вы сейчас просматриваете новость "Обзор матча "Мариуполь" – "Юргорден" – 2:1". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"