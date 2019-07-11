Обзор матча "Шахтер" – АПОЭЛ – 0:1

"Горняки" потерпели единственное поражение на последнем этапе сборов

"Товарняк" с киприотами. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня "Шахтер" провел заключительный спарринг на сборах в Австрии. "Горняки" встречались с кипрским клубом АПОЭЛ и уступили – 0:1. Победный гол в концовке встречи забил вышедший на замену Линус Халлениус. Это единственное поражение "Шахтера" на этом сборе. Ранее были победы над "Копенгагеном", "Пролетером" и "Вольфсбергом", а также ничья с "Юрдингеном".

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"Шахтер" – АПОЭЛ - 0:1

Гол: Линус Халлениус (84)

"Шахтер": Пятов (Шевченко, 71), Исмаили (Сиприано, 71), Матвиенко, Хочолава (Бондарь, 67), Болбат (Бутко, 67), Степаненко, Алан Патрик (Бланко Лещук, 79), Соломон (Тете, 46), Марлос (Фернандо, 71), Коваленко (Маркос, 62), Мораес (Сикан, 71).

Обзор матча "Шахтер" – АПОЭЛ

Напомним, что в межсезонье произошла перестановка в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.

Ранее мы писали, что "Шахтер" отдал украинского защитника в аренду в бывший клуб Луиша Каштру. Валерий Бондаренко ближайший сезон проведет в португальской команде "Витория Гимарайнш".

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