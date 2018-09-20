Обзор матча "Янг Бойз" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3
Поль Погба оформил дубль в первом туре Лиги чемпионов
"Манчестер Юнайтед" уверенно стартовал в новым розыгрыше Лиги чемпионов. На выезде подопечные Жозе Моуринью разгромили швейцарский "Янг Бойз". Дублем до перерыва отметился Поль Погба.
"Янг Бойз" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3
Голы: Погба (35), Погба (44, пен.), Марсьяль (66)
"Янг Бойз": фон Бальмоос, фон Берген, Мбабу, Али Камара, Саного Жуниор, Соу (Эбишер, 59), Бенито, Оаро (Нсаме, 76), Сулеймани, Фасснахт (Нгамале, 65), Ассале.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот, Линделеф, Шоу, Смоллинг, Матич, Погба (Андреас Перейра, 76), Фред (Феллаини, 69), Рашфорд (Мата, 69), Марсьяль, Лукаку.
Предупреждения: Ассале (83) – Фред (50)
Обзор матча "Янг Бойз" – "МЮ":
Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом". По ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду впервые в своей карьере получил красную карточку в Лиге чемпионов. Нападающий "Ювентуса" был удален в первом тайме матча с "Валенсией".
Вы сейчас просматриваете новость "Обзор матча "Янг Бойз" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"