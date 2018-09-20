Обзор матча "Янг Бойз" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3

"Манчестер Юнайтед" уверенно стартовал в новым розыгрыше Лиги чемпионов. На выезде подопечные Жозе Моуринью разгромили швейцарский "Янг Бойз". Дублем до перерыва отметился Поль Погба.

"Янг Бойз" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3

Голы: Погба (35), Погба (44, пен.), Марсьяль (66)



"Янг Бойз": фон Бальмоос, фон Берген, Мбабу, Али Камара, Саного Жуниор, Соу (Эбишер, 59), Бенито, Оаро (Нсаме, 76), Сулеймани, Фасснахт (Нгамале, 65), Ассале.



"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот, Линделеф, Шоу, Смоллинг, Матич, Погба (Андреас Перейра, 76), Фред (Феллаини, 69), Рашфорд (Мата, 69), Марсьяль, Лукаку.



Предупреждения: Ассале (83) – Фред (50)

Обзор матча "Янг Бойз" – "МЮ":

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом". По ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду впервые в своей карьере получил красную карточку в Лиге чемпионов. Нападающий "Ювентуса" был удален в первом тайме матча с "Валенсией".