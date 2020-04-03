"Очень привлекательный футбол": почему "Бавария" подписала с Ханси новый контракт

Мюнхенская "Бавария" решила не менять тренера в ближайшее время и подписала новый контракт с нынешним наставником Ханси Фликом. Соглашение 55-летнего немецкого специалиста с лидером чемпионата Германии рассчитано до 30 июня 2023 года. Ранее "Бавария" вслед за "Ювентусом" и "Барселоной" объявила о сокращении зарплат.

Генеральный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение о тренере, отметив его заслуги: "Бавария очень довольна работой Флика. Команда при нем играет в очень привлекательный футбол, добиваясь при этом результата. Мы – единственный немецкий клуб, который до сих пор представлен в трех турнирах".

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Напомним, что Флик выступал за "Баварию" на позиции полузащитника с 1985-го по 1990 годы. Летом 2019 года он стал ассистентом главного тренера мюнхенцев Нико Ковача, а позже начал исполнять его обязанности. Ранее мы писали, что "Бавария" уволила уникального тренера после разгрома от "Айнтрахта".

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