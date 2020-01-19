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Очко Лунина! Украинец на последней минуте помог "Овьедо" спастись от поражения в игре с "Уэской"

19 января, 23:11

Украинский вратарь разогнал атаку, которая завершилась спасительным голом его новой команды

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сыграл свой второй матч за клуб Сегунды "Овьедо", куда до конца сезона перебрался на правах аренды. Напомним, в предыдущей игре ошибка Лунина на выходе стоила "Овьедо" поражения от "Альмерии" 0:2.

В этот раз украинец снова пропустил, однако его команда не проиграла – домашние 1:1 с третьей командой второго испанского дивизиона "Уэской". Это первое очко Андрея Лунина с "Овьедо".

Видео матча "Овьедо" – "Уэска" (1:1)

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В первом тайме матча с "Уэской" Андрей Лунин пропустил гол, который, впрочем, был отменен из-за офсайда. А на 54-й минуте гости забили украинцу уже "чисто": удар головой Лунин в эффектном прыжке парировал, но против добивания ногой в упор от испанца с необычным для этой страны именем Евгений Вальдеррама наш кипер был уже бессилен.

Однако на седьмой добавленной минуте матча именно Андрей Лунин дальним вводом мяча от своих ворот разогнал атаку "Овьедо", которая увенчалась спасительным голом Ибраима Бальде. 1:1 – невероятная развязка!

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Кстати, после финального свистка Лунина ждал новый ритуал в "Овьедо" – вся команда собралась в круг на поле, чтобы выслушать мотивационную речь капитана, после чего игроки развернулись к трибунам и аплодисментами поблагодарили зрителей за поддержку.

Отметим, что за 18 туров до финиша команда Лунина остается в зоне вылета – "Овьедо" делит с "Депортиво" 19-е место при 22-х участниках второго по силе испанского дивизиона.

Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в товарищеском матче с Нигерией (2:2)

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видео голов Сегунда Андрей Лунин Овьедо Уэска

Источник: Сегодня|Спорт

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