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Один из лидеров сборной Англии из-за фаната остался без бутс

11 сентября, 15:50

Стерлингу пришлось разуться прямо на поле

Рахим Стерлинг. Его гол на добавленных минутах был отменен

Рахим Стерлинг. Его гол на добавленных минутах был отменен / Фото: AFP

Нападающий Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг после домашнего матча против Косово отличился благородным поступком. Кстати, в этот день сборная Украины сыграла товарищеский матч с Нигерией. Мы вели онлайн матча Украина – Нигерия с видео голов и яркими фотографиями.

После игры Рахим Стерлинг подошел к фанатам и начал раздавать автографы. Однако один из фанатов решил попросить форварда Манчестер Сити отдать ему бутсы.

К чести англичанина, он не оказался жадным. Стерлинг сразу же отдал парню игровую пару бутсы и побрел в раздевалку в носках. Радости парня не было предела.

В матче Стерлинг забил гол и отдал три голевые передачи, которые помогли Англии обыграть соперника со счетом 5:3

В другом поединке отбора на Евро-2020 Криштиану Роналду поиздевался над Литвой, забив четыре мяча. В итоге сборная Португалии выиграла со счетом 5:1.

Напомним, что Зинченко посвятил вильнюсский гол маме и "пригрозил" Месси. "Гол хочу посвятить своей маме, у нее день рождения.

Смотрите гол Зинченко в ворота Литвы:

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сборная Англии Рахим Стерлинг бутсы

Источник: Сегодня|Спорт

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