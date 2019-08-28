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Один из самых старых клубов Англии спасен от исчезновения

28 августа, 20:50

"Болтон" вновь будет играть в чемпионате Англии

Болтон

Болтон / Фото: Twitter

"Болтон Уондерерс" на официальном сайте объявил о заключении сделки по продаже клуба компании Football Ventures Limited. Таким образом, английский клуб избежал угрозы ликвидации. Ранее мы рассказывали о том, как английский тренер умер после празднования победы своей команды.

Ранее Английская футбольная лига (EFL) дала "Болтону" срок до 27 августа, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба. Позже EFL предоставила клубу двухнедельную отсрочку на поиск нового владельца.

"Болтон" был основан в 1874 году и является одним из 12 клубов – основателей старейшей в мире футбольной лиги. В 2012 году клуб покинул Премьер-лигу. Сейчас команда из Болтона находится на 23-м месте в третьем дивизионе. Клуб является четырехкратным обладателем Кубка Англии и обладателем Суперкубка страны.

Ранее мы писали, что во сне умерла футболистка сборной России. 21-летняя Анастасия Березина выступала за "Чертаново". На протяжении карьеры Анастасия Березина выступала за сборную России до 19 лет.

Также сообщалось, что экс-футболист "Металлиста" и "Динамо" Борис Деркач после скитаний по миру умер в Харькове. Деркач в качестве футболиста выигрывал два Кубка СССР.

По каким признакам можно понять, что человек задумал самоубийство:

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Источник: Сегодня|Спорт

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