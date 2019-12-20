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Одиозная жена нападающего "ПСЖ" страдает, если команда мужа проиграла

20 декабря, 08:41

Мауро Икарди не занимается с ней сексом после поражений

Ванда и Мауро Икарди

Ванда и Мауро Икарди / Фото: Instagram

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Жена аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о влиянии результатов матча на интимную жизнь в паре.

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Нара призналась, что 26-летний Икарди не занимается сексом перед матчами.

"Это происходит только после игры, если команда победила. Если "ПСЖ" проигрывает, он даже не смотрит на меня", — подчеркнула она.

Ванда Икарди

Ванда Икарди / Фото: Instagram

В 17 матчах чемпионата Франции "Пари Сен-жермен" одержал 14 побед и потерпел три поражения. Мауро Икарди присоединился к команде в сентябре. Он перешел во французский клуб из итальянского "Интера" на правах аренды.

Кстати, "ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром и сбросил цену на него почти вдвое. Бразильская звезда футбола хочет уйти в "Барселону", но вот хотят ли его видеть в Каталонии?

Ранее был назван самый обсуждаемый футболист года в Twitter. Звезды "Барселоны" и "Ювентуса" Месси и Роналду остались за спиной у Неймара, который в 2019-м почти не забивал.

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чемпионат Франции псж Мауро Икарди

Источник: The Sun

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